Olympia LIVE: Gelingt Mika Vermeulen die Steigerung?

Sieben Medaillenentscheidungen gehen am Freitag bei den Olympischen Spielen über die Bühne.

Schon um 10:00 Uhr wird es im Seeding-Run der Snowboard-Crosserinnen erstmals ernst für Pia Zerkhold. Um 13:30 Uhr geht es mit dem Achtelfinale los.

Um 11:45 Uhr treten die Männer im 10km-Freistil im Langlauf an. Mit Mika Vermeulen und Benjamin Moser sind zwei Österreicher am Start.

Ab 14:00 Uhr sind die Biathleten im Sprint an der Reihe, Österreichs Quartett um Simon Eder ist dann auf der Loipe.

Um 16:00 Uhr startet dann auch Janine Flock in die Olympischen Spiele. Lauf eins und zwei stehen an für Österreichs Skeleton-Medaillen-Hoffnung.

Die Eisschnellauf-Männer sind um 16:00 Uhr über 10.000 Meter auf dem Eis, dir Kür der Männer im Eiskunstlauf ist um 19:00 Uhr. Die Snowboarder sind um 19:30 Uhr in der Halfpipe, um 21:05 Uhr werden die Medaillenentscheidungen mit den Skeleton-Männern abgeschlossen.

Zeitplan und Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts: