NEWS

"Ausschluss und Verbot falsch" - Helm-Drama geht weiter

Verschiedene Fraktionen stellen sich bei einem Schreiben hinter den Ukrainer.

"Ausschluss und Verbot falsch" - Helm-Drama geht weiter Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Mehrere Europa-Abgeordnete positionieren sich gegen den Olympia-Ausschluss des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladislaw Heraskewytsch.

"Wir halten den Ausschluss von Wladyslaw Heraskewytsch und das Verbot des Helmes für falsch. Die Sanktionierung des Gedenkens birgt die Gefahr, selbst als politische Entscheidung wahrgenommen zu werden und damit den olympischen Gedanken zu untergraben", schrieben rund 40 Abgeordnete des Europäischen Parlaments.

Brief ans Olympische Komitee

In einem Brief an das Internationale Olympische Komitee heißt es weiter: "Wir fordern das IOC daher dringend auf, diese Entscheidung zu überdenken."

Zum LIVE-Ticker der Olympischen Spiele >>>

Das IOC hatte den ukrainischen Skeletoni von den Wettbewerben in Italien ausgeschlossen. Heraskewytsch wollte mit einem Helm antreten, auf dem Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen sind, die infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine ums Leben gekommen sind.

"Eine Erinnerung an das Leid des Krieges und die in einem völkerrechtswidrigen Krieg getöteten Sportlerinnen und Sportler ist keine Propaganda oder politische Demonstration. Dieses Gedenken ist Ausdruck von Respekt und Erinnerung. Damit entspricht es dem Kern des olympischen Gedankens", heißt es.

Die rund 40 Abgeordneten kommen aus den Fraktionen der Grünen, Sozialdemokraten, Linken, Liberalen und der konservativen EVP.

Mehr zum Thema

Skeleton: Gebrauchter erster Tag für Medaillen-Hoffnung Maier

Skeleton: Gebrauchter erster Tag für Medaillen-Hoffnung Maier

Olympia
1
Olympia LIVE: Sieben Medaillenentscheidungen am Freitag

Olympia LIVE: Sieben Medaillenentscheidungen am Freitag

Olympia
Bilder! Medaillen-Rodler feiern im Österreich-Haus

Bilder! Medaillen-Rodler feiern im Österreich-Haus

Olympia
Party mit Brignone! So ließ es Hütter im Österreich-Haus krachen

Party mit Brignone! So ließ es Hütter im Österreich-Haus krachen

Olympia
Hinter Hämmerles Mixed-Einsatz steht noch ein Fragezeichen

Hinter Hämmerles Mixed-Einsatz steht noch ein Fragezeichen

Olympia
Olympia, Freitag 13.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Freitag 13.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 44/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 44/116 Entscheidungen

Olympia
12

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Skeleton