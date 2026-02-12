Australian-Open-Siegerin und Swiatek in Doha überraschend out

Nichts zu holen für die Australian-Open-Siegerin.

Jelena Rybakina und die topgesetzte Iga Swiatek verlieren beim WTA-1000-Turnier in Doha bereits im Viertelfinale. Die 26-jährige Kasachin, die nach ihrem Melbourne-Triumph von einer Verkühlung zurückgeworfen wurde, musste sich Kanadas starkem Teenager Victoria Mboko nach einem Krimi 5:7,6:4,4:6 geschlagen geben.

Und auch Swiatek zog gegen die Griechin Maria Sakkari beim 6:2,4:6,5:7 den Kürzeren.