Mboko, Victoria MBORybakina, Elena RYB
Endstand
2:17:5 , 4:6 , 6:4
Australian-Open-Siegerin und Swiatek in Doha überraschend out
Beim WTA-1000-Turnier in Doha scheiden die beiden Top-Spielerinnen knapp aus.
Nichts zu holen für die Australian-Open-Siegerin.
Jelena Rybakina und die topgesetzte Iga Swiatek verlieren beim WTA-1000-Turnier in Doha bereits im Viertelfinale. Die 26-jährige Kasachin, die nach ihrem Melbourne-Triumph von einer Verkühlung zurückgeworfen wurde, musste sich Kanadas starkem Teenager Victoria Mboko nach einem Krimi 5:7,6:4,4:6 geschlagen geben.
Und auch Swiatek zog gegen die Griechin Maria Sakkari beim 6:2,4:6,5:7 den Kürzeren.