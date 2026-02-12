Vienna Vikings verpflichten Ex-NFL-Spieler

Der American-Football-Club Vienna Vikings verpflichtet den österreichischen Ex-NFL-Spieler Bernhard Seikovits.

Der Tight End, der vier Jahre bei den Arizona Cardinals engagiert war, unterschrieb vorerst für eine Saison bei den Wienern. Für den 28-Jährigen ist es die Rückkehr zu seinem Jugendclub.

Seikovits war 2021 über das International Player Pathway Program der NFL bei den Cardinals gelandet, kam jedoch nur in Vorbereitungspartien zum Einsatz, nicht in Saisonspielen.