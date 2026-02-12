NEWS

Vienna Vikings verpflichten Ex-NFL-Spieler

Die Wiener nehmen zukünftig die Dienste des ehemaligen Arizona-Cardinals-Spielers in Anspruch.

Vienna Vikings verpflichten Ex-NFL-Spieler Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der American-Football-Club Vienna Vikings verpflichtet den österreichischen Ex-NFL-Spieler Bernhard Seikovits.

Der Tight End, der vier Jahre bei den Arizona Cardinals engagiert war, unterschrieb vorerst für eine Saison bei den Wienern. Für den 28-Jährigen ist es die Rückkehr zu seinem Jugendclub.

Seikovits war 2021 über das International Player Pathway Program der NFL bei den Cardinals gelandet, kam jedoch nur in Vorbereitungspartien zum Einsatz, nicht in Saisonspielen.

Bilder: Star-Auflauf bei Super Bowl LX

Slideshow starten

20 Bilder

Mehr zum Thema

Über 100 Millionen Menschen sahen Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Über 100 Millionen Menschen sahen Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Football
NBA verhängt drastische Sperren nach wilden Szenen

NBA verhängt drastische Sperren nach wilden Szenen

Basketball
Olympia LIVE: Die Teamstaffel im Rennrodeln

Olympia LIVE: Die Teamstaffel im Rennrodeln

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 40/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 40/116 Entscheidungen

Olympia
8
Olympia LIVE: Rodel-Staffel kämpft um nächste Medaille

Olympia LIVE: Rodel-Staffel kämpft um nächste Medaille

Olympia
6
Nach Sturz: Bronze-Gewinner Dusek mit Livigno-Versöhnung

Nach Sturz: Bronze-Gewinner Dusek mit Livigno-Versöhnung

Snowboard
Zuletzt bei Chelsea: Trauner-Klub mit prominentem Neuzugang

Zuletzt bei Chelsea: Trauner-Klub mit prominentem Neuzugang

International

Kommentare

AFL American Football NFL Vienna Vikings Bernhard Seikovits Arizona Cardinals Sport-Mix