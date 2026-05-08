Auch vom Regen nicht zu stoppen: Potapova in dritter Rom-Runde

Anastasia Potapova steht in der Runde der letzten 32 beim WTA-1000-Turnier in Rom.

Die gebürtige Russin lässt der an Nummer elf gesetzten Tschechin Karolina Muchova keine Chance und gewinnt das Zweitrundenspiel mit 6:3 und 6:2.

Im ersten Satz bringen beide Spielerinnen ihren Aufschlag zunächst durch, beim Stand von 3:2 gelingt Potapova dann ein Break. Ihr folgendes Aufschlagspiel gibt die WTA-38. zwar wieder ab, holt sich aber umgehend das nächste Break. Mit 6:3 geht der erste Satz an Potapova.

Potapova auch von Regen-Pause nicht zu stoppen

Mit einem Break beginnt für Potapova auch Satz Nummer zwei - der aber gleich wieder unterbrochen werden muss. Der Regen in Rom stoppt die stattfindenden Partien.

Doch auch die Unterbrechung kann den Lauf der 25-Jährigen nicht stoppen: Potapova bringt ihre Aufschlagspiele allesamt durch und holt sich zudem noch ein weiteres Break. Satz zwei gewinnt die Neo-Österreicherin schlussendlich souverän mit 6:2.

Mit dem Einzug in die dritte Runde in Rom klettert die ÖTV-Nummer-eins im Live-Ranking der WTA weiter nach oben und liegt mittlerweile auf Platz 29. In der nächsten Runde trifft Potapova auf die an Nummer 20 gesetzte Russin Liudmila Samsonova.