Wimbledon LIVE - Djokovic vs. Rinderknech: Ticker und Stream-Info

Der Rekord-Champion kämpft um das Achtelfinale! Novak Djokovic trifft am heutigen Freitag in der dritten Runde von Wimbledon auf den Franzosen Arthur Rinderknech.

Setzt der Serbe seinen Siegeszug fort? Verfolge das Match ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Erstes Duell mit Rinderknech

Novak Djokovic präsentierte sich zuletzt in absoluter Prachtform und fertigte Stefanos Tsitsipas glatt in drei Sätzen ab.

Heute wartet mit Arthur Rinderknech ein unbeschriebenes Blatt auf den 39-jährigen Serben: Im Einzel stehen sich die beiden auf der Tour zum allerersten Mal gegenüber.

Der 30-jährige Franzose steht nach einem glatten Sieg über Martin Damm voller Selbstvertrauen in der dritten Runde und will den Favoriten fordern.

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Das Match eröffnet am heutigen Freitag das Programm auf dem Centre Court pünktlich um 14:30 Uhr MESZ.

LIVE-Ticker - Djokovic vs. Rinderknech