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Auftaktsieg von Oberleitner im Wimbledon-Doppel

Mit seinem tschechischen Doppelpartner steht das ÖTV-Ass in der zweiten Runde.

Auftaktsieg von Oberleitner im Wimbledon-Doppel Foto: © GEPA
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Der Wiener Neil Oberleitner hat mit seinem tschechischen Doppelpartner Petr Nouza einen erfolgreichen Auftakt in das Wimbledon-Turnier hingelegt.

Das Duo gewann am Donnerstag beim dritten Tennis-Grand-Slam des Jahres in der ersten Runde gegen den Schweden Andre Göransson und den US-Amerikaner Evan King 6:7(7),7:6(7),6:3.

Im weiteren Verlauf des Tages greift das rot-weiß-rote Duo Anastasia Potapova/Lilli Tagger mit seiner Erstrundenpartie ins Geschehen ein.

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