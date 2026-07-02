Auftaktsieg von Oberleitner im Wimbledon-Doppel

Der Wiener Neil Oberleitner hat mit seinem tschechischen Doppelpartner Petr Nouza einen erfolgreichen Auftakt in das Wimbledon-Turnier hingelegt.

Das Duo gewann am Donnerstag beim dritten Tennis-Grand-Slam des Jahres in der ersten Runde gegen den Schweden Andre Göransson und den US-Amerikaner Evan King 6:7(7),7:6(7),6:3.

Im weiteren Verlauf des Tages greift das rot-weiß-rote Duo Anastasia Potapova/Lilli Tagger mit seiner Erstrundenpartie ins Geschehen ein.