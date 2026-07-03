WM live: Dieser TV-Sender zeigt Australien vs. Ägypten
WM 2026 heute live: Wo läuft Australien gegen Ägypten am Freitag ab 20:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Australien gegen Ägypten (Freitag, ab 20:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen. In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs Frankreich
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV