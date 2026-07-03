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WM live: Dieser TV-Sender zeigt Australien vs. Ägypten

WM 2026 heute live: Wo läuft Australien gegen Ägypten am Freitag ab 20:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM live: Dieser TV-Sender zeigt Australien vs. Ägypten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Australien gegen Ägypten (Freitag, ab 20:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen. In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs Frankreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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