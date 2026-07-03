WM live: Dieser TV-Sender zeigt Australien vs. Ägypten

Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Australien gegen Ägypten (Freitag, ab 20:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen. In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 03.07., 20:00 Uhr: Australien vs. Ägypten

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 04.07., 00:00 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs Frankreich