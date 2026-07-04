Achtelfinale! Zverev löst Pflichtaufgabe in Wimbledon

Alexander Zverev steht im Achtelfinale von Wimbledon.

Der French-Open-Sieger aus Deutschland löst die Pflichtaufgabe Marcos Giron (USA) mit 6:2, 7:6(4), 6:4.

"Ich fühle mich anders als im letzten Jahr. Ich spiele besseres Tennis", sagt Zverev im Siegerinterview. "Ich möchte viel mehr großartige Matches hier spielen. In Paris zu gewinnen, hierher zu kommen mit einem Titel, hilft jedem."

Paris-Finalist Cobolli mit Mühe

Der erstmalige Sprung ins Viertelfinale beim Rasenklassiker soll dem Weltranglisten-Dritten gegen Jiri Lehecka (Nummer 14) gelingen.

Zverevs Paris-Finalgegner Flavio Cobolli müht sich indes gegen Karen Chatschanow nach 1:2-Rückstand in fünf Sätzen weiter.