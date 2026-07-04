Giron, Marcos GIR
Zverev, Alexander ZVE
Endstand
0:3
2:6 , 6:7 , 4:6
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Achtelfinale! Zverev löst Pflichtaufgabe in Wimbledon

Der Deutsche setzt sich gegen den US-Amerikaner Marcos Giron in drei Sätzen durch.

Achtelfinale! Zverev löst Pflichtaufgabe in Wimbledon Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Alexander Zverev steht im Achtelfinale von Wimbledon.

Der French-Open-Sieger aus Deutschland löst die Pflichtaufgabe Marcos Giron (USA) mit 6:2, 7:6(4), 6:4.

"Ich fühle mich anders als im letzten Jahr. Ich spiele besseres Tennis", sagt Zverev im Siegerinterview. "Ich möchte viel mehr großartige Matches hier spielen. In Paris zu gewinnen, hierher zu kommen mit einem Titel, hilft jedem."

Paris-Finalist Cobolli mit Mühe

Der erstmalige Sprung ins Viertelfinale beim Rasenklassiker soll dem Weltranglisten-Dritten gegen Jiri Lehecka (Nummer 14) gelingen.

Zverevs Paris-Finalgegner Flavio Cobolli müht sich indes gegen Karen Chatschanow nach 1:2-Rückstand in fünf Sätzen weiter.

Tennis: Die letzten zehn Premierensieger bei Grand Slams

Alexander Zverev (Deutschland)
Jannik Sinner (Italien)

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