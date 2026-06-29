Auftakt für Sebastian Ofner beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon!

In der ersten Runde trifft der 30-Jährige auf den Serben Hamad Medjedovic (ab ca. 13:40 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Spiel ist als zweite Partie des Tages (ab 12 Uhr) auf Court 8 angesetzt.

Schon im Vorjahr traf Ofner zum Auftakt in Wimbledon auf die aktuelle Nummer 68 der Welt. Damals setzte sich der Österreicher aufgrund einer Aufgabe seines Kontrahenten mit 7:6(8), 3:1 durch.

Sebastian Ofner - Hamad Medjedovic im LIVE-Ticker: