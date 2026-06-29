Alle guten Dinge sind drei!

Nach Sebastian Ofner (2. Match nach 13 Uhr) und Lilli Tagger (im Anschluss) greift auch Anastasia Potapova beim Grand Slam in Wimbledon auf Court 8 ins Geschehen ein.

Die Nummer 28 der Welt trifft auch die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (ab ca. 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Unmittelbar vor dem Bewerb trennte sich Potapova von ihrem Trainer (Hier nachlesen >>>).

Einmal trafen die beiden Spielerinnen bereits aufeinander. Im März 2025 schlug Potapova die derzeitige Nummer 52 der Welt in Indian Wells.

Anastasia Potapova - Jessica Bouzas Maneiro im LIVE-Ticker: