Bouzas Maneiro, Jessica BOU
Potapova, Anastasia POT
Heute 16:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

Wimbledon heute: Anastasia Potapova - Jessica Bouzas Maneiro

Unmittelbar nach Sebastian Ofner und Lilli Tagger steigt auch Anastasia Potapova in Wimbledon ein. LIVE-Infos:

Wimbledon heute: Anastasia Potapova - Jessica Bouzas Maneiro Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alle guten Dinge sind drei!

Nach Sebastian Ofner (2. Match nach 13 Uhr) und Lilli Tagger (im Anschluss) greift auch Anastasia Potapova beim Grand Slam in Wimbledon auf Court 8 ins Geschehen ein.

Die Nummer 28 der Welt trifft auch die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (ab ca. 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Unmittelbar vor dem Bewerb trennte sich Potapova von ihrem Trainer (Hier nachlesen >>>).

Einmal trafen die beiden Spielerinnen bereits aufeinander. Im März 2025 schlug Potapova die derzeitige Nummer 52 der Welt in Indian Wells.

Anastasia Potapova - Jessica Bouzas Maneiro im LIVE-Ticker:

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#12 - Venus Williams (7 Titel)
#12 - Justine Henin (7 Titel)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Vor Wimbledon-Auftakt: Potapova trennt sich von Trainer

Vor Wimbledon-Auftakt: Potapova trennt sich von Trainer

Tennis - WTA
7
Wimbledon heute: Lilli Tagger - Lanlana Tararudee

Wimbledon heute: Lilli Tagger - Lanlana Tararudee

Tennis
Wimbledon heute: Sebastian Ofner - Hamad Medjedovic

Wimbledon heute: Sebastian Ofner - Hamad Medjedovic

Tennis
Wimbledon-Comeback: Bei Serena Williams bleiben Zweifel

Wimbledon-Comeback: Bei Serena Williams bleiben Zweifel

Tennis
Djokovic schwärmt über Serena Williams: "Eine echte Inspiration"

Djokovic schwärmt über Serena Williams: "Eine echte Inspiration"

Tennis
Premiere! Bergs holt in Eastbourne ersten ATP-Titel

Premiere! Bergs holt in Eastbourne ersten ATP-Titel

Tennis - ATP
1
Chelsea will Schweizer Nationalspieler verpflichten

Chelsea will Schweizer Nationalspieler verpflichten

Premier League

Kommentare

Anastasia Potapova Wimbledon Tennis