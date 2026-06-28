Vor Wimbledon-Auftakt: Potapova trennt sich von Trainer

Ofner ohne Rasenmatchpraxis nach Wimbledon
Im Gegensatz zu Potapova hat Sebastian Ofner gar kein Rasenmatch vor Wimbledon in den Beinen. Der mittlerweile 30-jährige Steirer hatte aber schon zuvor angekündigt, die Rasensaison sehr kurz zu halten, hatte er doch im Vorjahr wegen des ungewohnten Untergrunds mit seinen angeschlagenen Fersen große Probleme auf Rasen gehabt.
"Ich freu mich immer, wenn ich in Wimbledon sein kann, vor allem im Hauptbewerb. Es ist sich zum Glück noch ausgegangen", erklärte Ofner.
Sein erster Gegner am Montag, der Serbe Hamad Medjedovic, habe ein "echt gutes Jahr, der hat richtig gut gespielt. Das wird ein toughes Match." Nach Paris habe er bemerkt, dass vom körperlichen Level "noch ein bisserl mehr drinnen" ist.
Von der Fitness sei es etwas nach unten gegangen. Dies glaubt er nun korrigiert zu haben. Ofner ist der einzige Österreicher im Männer-Hauptfeld, nachdem drei seiner Landsleute in der Qualifikation gescheitert waren.
Drei Österreicher spielen am Montag auf Court 8: Nach einem Männer-Match (13.00 Uhr MESZ) ist zunächst Ofner dran, unmittelbar danach Tagger gegen die Thailänderin Lanlana Tararudee, gefolgt von Potapova. Sinja Kraus ist erst am Dienstag im Einsatz.