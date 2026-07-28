Miedler L / Polmans M M/P
Andreozzi G / Guinard M A/G
Endstand
0:2
6:7 , 6:7
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Siegesserie von Miedler/Polmans endet zum Washington-Auftakt

Auch für Alexander Erler und Anastasia Potapova setzt es in der US-Hauptstadt jeweils eine Niederlage.

Siegesserie von Miedler/Polmans endet zum Washington-Auftakt Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © APA
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Die Siegesserie des Tennis-Doppels Lucas Miedler/Marc Polmans ist am Dienstag in Washington in Runde eins zu Ende gegangen.

Der Niederösterreicher und der Australier hatten zuletzt die Titel in Gstaad und Kitzbühel geholt, ihre erste gemeinsame Niederlage gab es nun mit 6:7(7), 6:7(6) gegen das Nummer-4-Duo Guido Andreozzi/Manuel Guinard (ARG/FRA).

Schon am Montag hatte Miedlers Tiroler Standardpartner Alexander Erler bei seinem Comeback mit Robert Cash (USA) verloren.

Doppel-Niederlage auch für Potapova

Ein Auftakt-Out im Doppel beim Washingtoner Frauen-Turnier ereilte zudem Anastasia Potapova an der Seite der US-Amerikanerin Sofia Kenin.

Für die Ende des Vorjahres eingebürgerte Potapova war es ein Einspielen für das Hartplatz-Duell mit US-Star Venus Williams in der Nacht auf Mittwoch (MESZ).

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