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Erneute OP: Norwegerin bangt um Saisonauftakt

Kajsa Vickhoff Lie musste sich einer erneuten OP unterziehen, wann sie wieder in den Weltcup einsteigen kann, ist noch offen.

Erneute OP: Norwegerin bangt um Saisonauftakt Foto: © IMAGO / NTB
Textquelle: © LAOLA1
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Rückschlag für Kajsa Vickhoff Lie!

Die Norwegerin musste sich nach einer beim letzten Super-G in Kvitfjell erlittenen Verletzung am Knorpel einer Operation am linken Knie unterziehen. Nachdem die Beschwerden nicht besser wurden, folgt nun eine weitere.

"Bin am Boden zerstört" - Norwegerin nach Saisonende operiert >>>

"Nach drei Monaten sah man, dass der Knorpel sich nicht festgesetzt hatte. Dann habe ich um den Monatswechsel Juni/Juli eine kleine weitere Operation gemacht und alles herausgenommen, weil sich der Knorpel geteilt hatte", wird die 28-Jährige von der Nachrichtenagentur "NTB" zitiert.

Nun würde es ihr etwas besser gehen, normal zurück im Alltag sei sie aber noch nicht. Nach dem Eingriff musste sie zehn Wochen auf Krücken gehen. Auch die Testungen mit dem norwegischen Skiteam konnte Lie nicht mitmachen.

Die neue Saison beginnt für die Skifahrerinnen am 24. Oktober in Sölden mit einem Riesentorlauf. Ob die Norwegerin daran teilnehmen kann, ist noch offen.

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