Fritz, Taylor FRI Zverev, Alexander ZVE
Heute 15:10 Uhr
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Wimbledon heute: Taylor Fritz - Alexander Zverev

Im Viertelfinale des Rasen-Klassikers in Wimbledon kommt es zu einem echten Spitzenduell. LIVE-Infos:

Wimbledon heute: Taylor Fritz - Alexander Zverev Foto: © IMAGO / IPS
Textquelle: © LAOLA1
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Das prestigeträchtigste Tennis-Turnier der Welt wartet am Mittwoch mit einem Kracherduell auf.

Im Viertelfinale von Wimbledon duellieren sich am Court 1 des "All England Lawn Tennis Club" die beiden Topstars Taylor Fritz und Alexander Zverev um den Halbfinaleinzug (ab 15:10 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für den deutschen French-Open-Sieger wartet damit der Angstgegner. In bisher zehn Duellen mit Fritz setzte es für Zverev acht Niederlagen.

Im Achtelfinale bezwang Zverev noch Jiri Lehecka, Fritz setzte sich gegen Alexander Bublik durch.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

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