Am Sonntag kommt es im Männer-Finale von Wimbledon wieder zum großen Clash zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Es ist abermals das große Traumfinale: Nummer eins (Sinner) gegen Nummer zwei (Alcaraz) der Weltrangliste. Zuletzt lieferten sich die beiden im Finale der French Open einen epischen Schlagabtausch, den am Ende Alcaraz knapp für sich entscheiden konnte.

Für Alcaraz geht es am Sonntag um den sechsten Grand-Slam-Titel seiner Karriere - und den dritten in Folge in Wimbledon. In der Weltrangliste wird der 22-jährige Spanier, egal wie das Finale ausgeht, jedoch hinter Sinner bleiben.

Der 23-jährige Südtiroler strebt im All-England-Club seinen vierten Grand-Slam-Titel an. Bislang gewann er die US Open 2024 sowie die Australian Open 2024 und 2025.

