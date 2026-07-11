Muchova, Karolina MUC
Noskova, Linda NOS
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Wimbledon-Finale heute: Karolína Muchová - Linda Nosková

Rein tschechisches Duell um den Sieg beim Rasen-Klassiker von Wimbledon! Alle LIVE-Infos zur Partie:

Wimbledon-Finale heute: Karolína Muchová - Linda Nosková Foto: © IMAGO/Schreyer/ABACAPRESS/KI
Textquelle: © LAOLA1
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Am Samstag steigt im All England Club das Wimbledon-Finale der Frauen.

Ab 17:00 Uhr treffen Karolína Muchová und Linda Nosková im innertschechischen Duell um den Rasen-Titel aufeinander (zum LIVE-Ticker >>>).

Muchová ist die Nummer 9 der WTA-Weltrangliste, im Semifinale bezwang sie Coco Gauff (WTA-7.) mit 6:2, 1:6, 7:6(10).

Nosková - die acht Jahre jünger und in der Außenseiterrolle ist - stieg durch einen 6:4, 6:4-Sieg gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk ins Endspiel auf.

Neben viel Prestige beim Rasenklassiker und dem ersten Grand-Slam-Titel der Karriere geht es für das tschechische Duo zudem um 3,6 Millionen Pfund für den Sieg.

Karolína Muchová - Linda Nosková im LIVE-Ticker:

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