Muchova, Karolina MUC
Noskova, Linda NOS
Heute 17:00 Uhr
NEWS
Wimbledon-Finale heute: Karolína Muchová - Linda Nosková
Rein tschechisches Duell um den Sieg beim Rasen-Klassiker von Wimbledon! Alle LIVE-Infos zur Partie:
Am Samstag steigt im All England Club das Wimbledon-Finale der Frauen.
Ab 17:00 Uhr treffen Karolína Muchová und Linda Nosková im innertschechischen Duell um den Rasen-Titel aufeinander (zum LIVE-Ticker >>>).
Muchová ist die Nummer 9 der WTA-Weltrangliste, im Semifinale bezwang sie Coco Gauff (WTA-7.) mit 6:2, 1:6, 7:6(10).
Nosková - die acht Jahre jünger und in der Außenseiterrolle ist - stieg durch einen 6:4, 6:4-Sieg gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk ins Endspiel auf.
Neben viel Prestige beim Rasenklassiker und dem ersten Grand-Slam-Titel der Karriere geht es für das tschechische Duo zudem um 3,6 Millionen Pfund für den Sieg.