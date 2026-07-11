Djokovic über Karrierepläne: "Zumindest noch ein Mal!"

Tennis-Superstar Novak Djokovic liebäugelt damit, auch 2027 in Wimbledon anzutreten.

Auf die Frage, ob er nächstes Jahr im Alter von 40 Jahren wiederkommen werde, antwortete der Serbe am Freitag: "Das würde ich gern, zumindest noch ein Mal. Mal schauen."

Zuvor war der 39-Jährige im Halbfinale des Rasenklassikers in London gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner mit 4:6, 4:6, 4:6 ausgeschieden. Für Djokovic endete damit der nächste Anlauf auf seinen 25. Grand-Slam-Titel.

"Ich habe das Gefühl, wenn ich gesund bin, dass ich immer noch wie ein Top-Fünf-Spieler spielen kann, immer noch auf dem höchsten Level konkurrieren kann", sagte Djokovic nach der Niederlage gegen den 24-jährigen Südtiroler.

Andere Antwort als bei French Open

"Natürlich bin ich enttäuscht. Natürlich wollte ich Wimbledon gewinnen", sagte der einstige Weltranglistenerste.

Djokovic hatte zuvor in seinem Viertelfinal-Krimi gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime fünf Sätze über 5:15 Stunden überstehen müssen.

Auf Rasen wurden seine Chancen auf einen Triumph höher eingeschätzt als bei den French Open auf Sand. Nach seinem Ausscheiden in Frankreich in der dritten Runde hatte Djokovic seine Rückkehr offen gelassen.

Auf die Frage, ob man ihn auch im nächsten Jahr in Paris sehen werde, antwortete der dreimalige French-Open-Gewinner: "Ich weiß es nicht."