Fery, Arthur FER
Zverev, Alexander ZVE
Endstand
0:3
6:7 , 2:6 , 4:6
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Klare Sache! Alexander Zverev steht im Wimbledon-Finale

Der Deutsche lässt seinem Gegner keine Chance und zieht in drei Sätzen ins Endspiel ein.

Klare Sache! Alexander Zverev steht im Wimbledon-Finale Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © APA
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Mit dem Selbstvertrauen eines amtierenden French-Open-Champions hat Alexander Zverev den märchenhaften Lauf in Wimbledon von Arthur Fery beendet.

Der Deutsche besiegt den jungen Briten im Halbfinale des Rasenklassikers am Freitag glatt in drei Sätzen 7:6(0),6:2,6:4.

Er trifft im Finale am Sonntag entweder auf den Weltranglistenersten und Vorjahressieger Jannik Sinner oder Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.

Sensationslauf gestoppt

Der 23-jährige Fery, aktuell noch die Nummer 114 der Welt, war keine fünf Minuten von seinem früheren Zuhause entfernt sensationell bis ins Semifinale gestürmt.

Dort ist aber Zverev, der in Paris nach langem Warten seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hat, für den neuen Stolz der Briten aber eine Nummer zu groß.

In der aktuellen Form muss Zverev am Sonntag wohl auch weder Sinner noch Djokovic fürchten.

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