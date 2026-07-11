Erster Major-Titel! Nosková siegt in Wimbledon

Linda Nosková ist Wimbledon-Siegerin 2026!

Im rein tschechischen Duell um den Titel holt sich die Nummer zwölf der WTA-Weltrangliste den Sieg gegen ihre Landsfrau Karolína Muchová (WTA-9.). In einer Gesamtspielzeit von 2:29 Stunden gewinnt Nosková mit 6:2, 5:7, 6:3.

Im ersten Satz bringen beide Spielerinnen ihren Aufschlag zunächst durch, beim Stand von 1:2 breakt dann Nosková erstmals. Die 21-Jährige spielt auch in der Folge souverän, lässt beim Stand von 2:5 gleich vier Satzbälle liegen - und verwertet mit dem fünften Versuch zum Satzgewinn.

Fünf verpasste Matchbälle

Auch im zweiten Satz findet Nosková stets die richtigen Antworten auf das Spiel der acht Jahre älteren Muchová. Diese findet kaum Möglichkeiten vor, drei Breakchancen zu Beginn des zweiten Satzes kann Nosková abwehren, sie selbst breakt wiederum zum 2:4.

In einem umkämpften achten Spiel kann Nosková die ersten beiden Möglichkeiten zum Matchgewinn bei gegnerischem Aufschlag nicht nutzen, Muchová hingegen kann ihr Aufschlagspiel nicht durchbringen. Für Nosková bietet sich der nächste Matchball - erneut bleibt er ungenutzt. Muchová verkürzt auf 3:5.

Im folgenden Game wird ihre Gegenwehr stärker, sie erspielt sich zwei Chancen zum Break, Nosková wehrt jeweils ab. Statt ihrerseits den vierten Matchball zu verwerten, zeigt sie aber einen Doppelfehler - liefert Muchová die nächste Breakchance, und wehrt per Ass wieder ab. Es ist ein Hin und Her für Muchová, die mehrfach Hoffnung schöpfen kann, gegen die starken Aufschläge von Nosková aber zunächst nichts ausrichten kann. Mit der siebten Breakchance verkürzt Muchová aber schließlich auf 4:5.

Nosková lässt hingegen auch den fünften Matchball liegen. Sie ist in der Folge komplett von der Rolle, Muchova stellt zunächst auf 5:5, breakt zum 6:5 und schafft tatsächlich den Satzausgleich.

Deutlich verbessert zur Entscheidung

In den Entscheidungssatz geht es erneut umkämpft, Nosková kann drei Breakbälle abwehren - und nimmt ihrerseits Muchová den Aufschlag ab, 0:2. Eine Breakchance von Muchová wehrt sie im nächsten Game ab. Nach dem zwischenzeitlichen Einbruch wirkt Nosková im dritten Satz wieder deutlich gefestigter, beide Spielerinnen bringen ihr Aufschlagspiel im Anschluss durch - und Nosková kürt sich doch noch zur Siegerin.

Der Wimbledon-Sieg ist zudem Noskovás erster Erfolg bei einem Major-Turnier. Sie kassiert eine Siegprämie von 3,6 Millionen britischen Pfund, umgerechnet rund 4,2 Millionen Euro.