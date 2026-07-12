Wimbledon-Finale heute LIVE: Jannik Sinner - Alexander Zverev

Am Sonntag sucht Wimbledon seinen neuen Champion!

Im All England Club treffen im Finale der Männer der Südtiroler Jannik Sinner und der Deutsche Alexander Zverev aufeinander. Die Partie gibt es ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker.

Sinner geht als Nummer eins der Weltrangliste und Titelverteidiger in das Endspiel, im Halbfinale bezwang er Altmeister Novak Djoković mit 6:4, 6:4, 6:4.

Zverev beendete im Semifinale indes den Lauf von Überraschungsmann Arthur Fery und bezwang den Briten mit 7:6 (0), 6:2, 6:4.

Die Statistik spricht klar für einen Sieg von Sinner: Die letzten neun Duelle gingen an ihn. Auch das Finale der Australien Open 2025 entschied er für sich, Wimbledon ist nun das zweite Major-Finale zwischen Sinner und Zverev.

Jannik Sinner - Alexander Zverev im LIVE-Ticker: