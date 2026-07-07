Sinner, Jannik SIN
Struff, Jan-Lennard STR
Endstand
3:0
7:5 , 7:6 , 6:3
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Sinner und Gauff schaffen Semifinal-Einzug in Wimbledon

Reise von Struff abrupt beendet. Gauff besiegte Pegula.

Sinner und Gauff schaffen Semifinal-Einzug in Wimbledon Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © APA
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Jannik Sinner bleibt ein Drama wie bei den French Open in Wimbledon bisher erspart.

Trotz hoher Temperaturen um die 30 Grad ist der Vorjahressieger weiter im Titelrennen, nachdem er am Dienstag den Deutschen Jan-Lennard Struff im Viertelfinale in drei Sätzen eliminiert.

Im Halbfinale bekommt es der 24-Jährige mit Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic oder dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun. Bei den Frauen gelang Coco Gauff der Einzug ins Semifinale.

Viertelfinal-Debüt endet

Sinner bezwang Struff mit 7:5,7:6(4),6:3, nach 2:35 Stunden war das Match vorbei. Der deutsche Kämpfer war bei seinem 47. Grand-Slam-Auftritt im Alter von 36 Jahren zum ältesten Spieler der Profi-Ära geworden, der sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht hatte.

Alle Hoffnungen, die der Weltranglisten-74. möglicherweise gehegt hatte, wurden vom Topgesetzten auf brutale Weise zunichte gemacht.

Ernsthaft knapp wurde es nur im zweiten Satz, als der Südtiroler einen Satzball abwehren musste. In der Pariser Hitze war Sinner in der zweiten Runde kurz vor dem angestrebten Matchgewinn noch körperlich eingebrochen und ausgeschieden. Seit seinem Triumph im All England Club vor zwölf Monaten hat er keinen weiteren Grand-Slam-Titel mehr gewonnen.

Gauff hofft auf dritten Grand-Slam-Titel

Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Gauff steht zum ersten Mal im Halbfinale von Wimbledon. Die 22-Jährige setzte sich im US-amerikanischen Viertelfinale gegen die zehn Jahre ältere Jessica Pegula mit 4:6,6:3,6:3 durch.

Gauff triumphierte 2023 bei den US Open und 2025 bei den French Open und kann in Wimbledon weiter auf ihren dritten Grand-Slam-Titel hoffen.

Im Halbfinale tritt sie gegen die Japanerin Naomi Osaka oder die Tschechin Karolina Muchova an.

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