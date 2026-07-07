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VRAC 2026: Virtual Reality Tennis begeistert Oberpullendorf

Nicht nur "echtes" Tennis wurde in Oberpullendorf gespielt.

VRAC 2026: Virtual Reality Tennis begeistert Oberpullendorf
Textquelle: © LAOLA1
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Die zweite Ausgabe der Virtual Reality Austrian Championships (VRAC) ist erfolgreich über die Bühne gegangen!

In gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV) und Tennis Esports verwandelte sich das Sporthotel Kurz in Oberpullendorf im Rahmen der ÖTV-Staatsmeisterschaften am 4. und 5. Juli 2026 in den Treffpunkt für Tennis- und Esports-Fans.

Einige Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, den Tennissport in einer völlig neuen Dimension zu erleben.

Spannender Finaltag

Am Finaltag lieferten sich die beiden Qualifikanten ein hochklassiges Duell im Best-of-Three-Format. Vor einigen Zuschauer:innen entwickelte sich ein spannendes Finale, in dem sich schließlich Ferdinand Grassl gegen Marcel Jelinek durchsetzen konnte.

Mit dem Titelgewinn sicherte sich Ferdinand Grassl nicht nur den österreichischen Staatsmeistertitel im VR-Tennis, sondern auch das Ticket zu den World Tennis Esports Championships (WTEC).

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Tennis Esports und dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV) unterstreicht das gemeinsame Ziel, den Tennissport durch innovative Formate weiterzuentwickeln und Virtual Reality als zukunftsweisende Ergänzung zum klassischen Wettkampfsport in Österreich zu etablieren.

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