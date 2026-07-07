Ofner meistert bei Challenger in Braunschweig Auftakthürde

Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger in Braunschweig im Achtelfinale!

Der Steirer bezwingt den Slowaken Norbert Gombos (ATP-364.) in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3 und meistert somit den Auftakt.

In der nächsten Runde trifft das ÖTV-Ass auf den Sieger der Partie Daniel Rincon (ESP/ATP-261.) und Tom Gentzsch (GER/ATP-216.).

Zuletzt scheiterte der 30-Jährig beim Grand Slam in Wimbledon in der zweiten Runde an Hubert Hurkacz.