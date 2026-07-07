Kraus, Sinja KRA
Liu, Claire LIU
Endstand
2:0
7:5 , 6:0
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Kraus bei Challenger in Bastad souverän in nächster Runde

Nach einem engen ersten Satz lässt die Wienerin ihrer Kontrahentin im zweiten Satz keine Chance.

Kraus bei Challenger in Bastad souverän in nächster Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sinja Kraus steht beim WTA-Challenger in Bastad (Schweden) im Achtelfinale!

Die 24-Jährige bezwingt zum Auftakt die US-Amerikanerin Claire Liu (WTA-146.) in zwei Sätzen mit 7:5, 6:0.

Nach einem schwachen Start gelingt der Wienerin im Verlauf des ersten Spielabschnitts die Trendwende, im zweiten lässt sie ihrer 26-jährigen Gegnerin keine Chance mehr.

Im Achtelfinale trifft das ÖTV-Ass nun auf die Lokalmatadorin Caijsa Hennemann (WTA-265.).

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