Kraus bei Challenger in Bastad souverän in nächster Runde

Sinja Kraus steht beim WTA-Challenger in Bastad (Schweden) im Achtelfinale!

Die 24-Jährige bezwingt zum Auftakt die US-Amerikanerin Claire Liu (WTA-146.) in zwei Sätzen mit 7:5, 6:0.

Nach einem schwachen Start gelingt der Wienerin im Verlauf des ersten Spielabschnitts die Trendwende, im zweiten lässt sie ihrer 26-jährigen Gegnerin keine Chance mehr.

Im Achtelfinale trifft das ÖTV-Ass nun auf die Lokalmatadorin Caijsa Hennemann (WTA-265.).