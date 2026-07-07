Kraus, Sinja KRA
Liu, Claire LIU
Endstand
2:07:5 , 6:0
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Kraus bei Challenger in Bastad souverän in nächster Runde
Nach einem engen ersten Satz lässt die Wienerin ihrer Kontrahentin im zweiten Satz keine Chance.
Sinja Kraus steht beim WTA-Challenger in Bastad (Schweden) im Achtelfinale!
Die 24-Jährige bezwingt zum Auftakt die US-Amerikanerin Claire Liu (WTA-146.) in zwei Sätzen mit 7:5, 6:0.
Nach einem schwachen Start gelingt der Wienerin im Verlauf des ersten Spielabschnitts die Trendwende, im zweiten lässt sie ihrer 26-jährigen Gegnerin keine Chance mehr.
Im Achtelfinale trifft das ÖTV-Ass nun auf die Lokalmatadorin Caijsa Hennemann (WTA-265.).