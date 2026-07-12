Sinner jubelt über Titelverteidigung und warnt vor Zverev

Major-Titel Nummer fünf, Wimbledon-Triumph Nummer zwei.

Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen. Der Weltranglisten-Erste siegt auch 2026 beim Rasen-Klassiker im All England Club und verteidigt seinen Titel aus dem Vorjahr.

Gegen den Deutschen Alexander Zverev gewinnt der Südtiroler mit 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4 (zum Spielbericht >>>).

"Es gibt keinen besseren Ort, um Tennis zu spielen", sagte Sinner nach dem Finale, und: "Ich halte nichts für selbstverständlich."

Und doch war gerade dieses Selbstverständnis, mit dem der Südtiroler wieder einmal spielte, beeindruckend. Im ganzen Spiel ließ er kein einziges Break von Zverev zu, den einzigen Breakball des Deutschen wehrte er im dritten Satz ab. Bei jedem noch so vielversprechenden Vorstoß des Weltranglisten-Dritten war Sinner zur Stelle. Lief, blockte, rutschte, wehrte ab, konterte.

Es war ein chancenarmes Endspiel, geprägt war es vom unglaublich souveränen Aufschlagspiel auf beiden Seiten. "Wir sind beide gut gestartet, haben schnell serviert", so Sinner. Das Duell auf Augenhöhe war auch ohne die ganz großen Momente intensiv, Sinners Mutter verließ das Stadion mehrfach, wie der Südtiroler im Anschluss scherzte.

Für so eine Partie brauche es immer zwei Spieler. "Wir haben alles probiert, ich bin natürlich sehr froh über den Sieg - vor allem aber über das Level, auf dem wir gespielt haben", so Sinner.

"Ich mag dich nicht mehr wirklich"

Der zweite, den es für so eine Partie brauchte, wirkte trotz der Niederlage nicht unzufrieden. "Wir hatten super zwei Monate, auch wenn wir das Finale verloren haben. Wir sind hierhergekommen, ohne in Wimbledon jemals das Viertelfinale erreicht zu haben."