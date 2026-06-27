Wimbledon 2026: So funktioniert die neue Hitzeregel

In Wimbledon gibt es in diesem Jahr eine kleine Revolution.

Die Organisatoren des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt reagieren auf die zunehmend hohen Temperaturen in London und führen erstmals eine spezielle Hitzeregel ein. Sie soll die Gesundheit der Spieler schützen und ihnen unter extremen Bedingungen eine zusätzliche Erholungspause ermöglichen.

Die neue Regel greift, wenn der sogenannte Hitzestressindex mindestens 30,1 Grad Celsius erreicht.

Anders als die normale Lufttemperatur berücksichtigt dieser Wert auch Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und die von der Rasenfläche abgegebene Wärme. Dadurch soll die tatsächliche Belastung für die Spieler möglichst realistisch erfasst werden.

Zehnminütige Pause

Erreicht oder überschreitet der Hitzestressindex den Grenzwert, kann bei Spielen über zwei Gewinnsätze eine zehnminütige Pause zwischen dem zweiten und dritten Satz eingelegt werden. Bei Partien über drei Gewinnsätze ist die Unterbrechung zwischen dem dritten und vierten Satz möglich.

Beantragt ein Spieler oder eine Spielerin die Pause, gilt sie automatisch für beide Kontrahenten. Zudem gilt sie ausschließlich für Einzelmatches.

Doppelpartien, Begegnungen unter geschlossenem Dach sowie Spiele, die über Nacht unterbrochen und am Folgetag fortgesetzt werden, sind von der Regelung ausgeschlossen.

Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, überprüfen die Organisatoren zu festgelegten Zeitpunkten. Gemessen wird der Hitzestressindex 30 Minuten vor Beginn des ersten Matches des Tages sowie anschließend um 14 Uhr und um 17 Uhr.

Regel sorgt für Diskussionen

Die Einführung der Regel dürfte dennoch für Diskussionen sorgen. Gerade die Antragspflicht könnte in engen Begegnungen eine Rolle spielen.

Zwar kann eine zusätzliche Pause bei extremer Hitze gesundheitlich sinnvoll sein, gleichzeitig kann sie aber auch den Spielfluss verändern. Ob und wann ein Profi die Pause beantragt, könnte deshalb auch zu einer taktischen Entscheidung werden.