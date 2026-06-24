Bertola, Remy BER
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
2:1
4:6 , 7:6 , 6:2
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Schade! Endstation für Rodionov in zweiter Wimbledon-Qualirunde

Der Österreicher muss sich nach rund zwei Stunden gegen einen Schweizer geschlagen geben. Damit sind vier Österreicherinnen und Österreicher im Hauptbewerb vertreten.

Schade! Endstation für Rodionov in zweiter Wimbledon-Qualirunde Foto: © IMAGO / BSR Agency
Textquelle: © APA
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Mit Jurij Rodionov (ATP-139.) scheidet am Mittwoch auch der letzte Österreich-Beitrag in der Qualifikation für Wimbledon aus.

Der Niederösterreicher verliert in der zweiten Runde etwas überraschend gegen den Schweizer Remy Bertola (ATP-187.) 6:4,6:7(4),2:6.

Bereits zuvor scheiterten Lukas Neumayer, Joel Schwärzler bzw. Julia Grabher.

Vier Österreicher im Hauptbewerb dabei

Österreich ist damit fix mit vier Akteuren vertreten: Bei den Frauen mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Sinja Kraus, bei den Männern mit Sebastian Ofner.

Die Qualifikationsspiele, auch jenes von Rodionov, sind am Mittwoch aus einem ungewöhnlichen Grund für längere Zeit unterbrochen worden: Das erst im Vorjahr eingeführte elektronische Linienrichtersystem war ausgefallen.

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