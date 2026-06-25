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Nicht nach Wimbledon: Chris Evert wieder an Krebs erkrankt

Die 71-Jährige unterzog sich bereits einer Operation und wird eine Chemotherapie beginnen.

Nicht nach Wimbledon: Chris Evert wieder an Krebs erkrankt Foto: © IMAGO / Shutterstock
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Tennis-Ikone Chris Evert ist erneut an Krebs erkrankt und wird nicht als Expertin zum anstehenden Rasen-Klassiker nach Wimbledon reisen.

Nach Untersuchungen habe sie am vergangenen Wochenende erfahren, dass der Eierstockkrebs bei ihr zurückgekehrt sei. Sie habe sich als erstem Schritt bereits einer Operation unterzogen und werde in den kommenden Wochen eine Chemotherapie beginnen, schrieb die 71-jährige US-Amerikanerin bei Instagram.

"Sie wird dieses Monster erlegen"

"Eierstockkrebs ist unerbittlich, aber ich bleibe optimistisch und entschlossen, während ich diesen Kampf weiterführe", betonte Evert. Sie werde sich in den kommenden Monaten von allen beruflichen Verpflichtungen zurückziehen, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren.

Ihre einstige Rivalin Martina Navratilova machte Evert in einem Kommentar unter dem Beitrag Mut. "Sie ist ein Champion unter den Champions, und sie wird dieses Monster erneut erlegen. Wir stehen Dir alle bei", schrieb die 69-jährige Amerikanerin.

Im Jänner 2022 hatte die Gewinnerin von 18 Grand-Slam-Titeln öffentlich gemacht, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt war, den sie nach eigenen Angaben ein Jahr später überwunden hatte.

Im Dezember 2023 teilte sie mit, in der gleichen Beckengegend seien erneut Krebszellen entdeckt worden. Ihre Schwester Jeanne war an Eierstockkrebs gestorben.

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