Neuer Name für den Internationalen Tennis-Verband

Der 1913 gegründete Internationale Tennis-Verband hat am Donnerstag seine Umbenennung von International Tennis Federation in World Tennis bekanntgegeben.

Die Organisation macht die Regeln des Sports und ist für Davis Cup, Billie Jean King Cup sowie die Olympia-Tennisbewerbe wie auch die Turnierstufen unter ATP- und WTA-Niveau verantwortlich.

Mit dem neuen Namen soll eine Offensive "Tennis für alle" starten, bis 2035 die Zahl der Tennisspieler um 30 Prozent gesteigert werden.