NEWS

Wimbledon 2026 live: Hier siehst du den Rasen-Klassiker

Wo läuft Wimbledon 2026 live? Hier siehst du das Grand-Slam-Turnier in Österreich & Deutschland täglich LIVE. Mit Barbara Schett und vielen Top-Experten!

Wimbledon 2026 live: Hier siehst du den Rasen-Klassiker Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt steht an: Vom 29. Juni bis zum Finale am 12. Juli wird im All England Lawn Tennis Club in London wieder auf dem berühmten Grün gespielt.

Wer die Ballwechsel beim einzigen Grand-Slam-Turnier auf Rasen live mitverfolgen möchte, findet hier alle Details zur TV- und Livestream-Übertragung in Österreich und Deutschland.

Wimbledon 2026 live im Stream bei Prime Video

Wie schon in den letzten Jahren fungiert Amazon Prime Video als offizielle Heimat für das geschichtsträchtige Turnier in Wimbledon.

Für Prime-Mitglieder entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten für die gesamte Berichterstattung aus London. Der Streaming-Anbieter überträgt die Matches auf bis zu acht Courts parallel, sodass Tennisfans die freie Auswahl haben.

Im Fokus des Interesses stehen dabei die internationalen Topstars sowie die regionalen Publikumslieblinge.

Unter anderem sind die Matches des frisch gekürten Grand-Slam-Siegers Alexander Zverev, der kurz zuvor seinen Triumph in Paris feierte, live auf der Plattform zu sehen.

Eckdaten zur Wimbledon-Übertragung 2026:

  • Zeitraum: 29. Juni bis 12. Juli 2026

  • Plattform: Prime Video (in Österreich und Deutschland inkludiert)

  • Umfang: Live-Übertragungen von bis zu 8 Courts gleichzeitig

  • Extras: Tägliche Liveshow direkt aus dem Studio vor Ort

Großes Expertenteam mit Barbara Schett und Angelique Kerber

test
Foto: ©GEPA

Für die Analysen und Einschätzungen direkt vom Centre-Court setzt der Streaming-Dienst auf ein großes Aufgebot an ehemaligen Profis.

Zum hochkarätigen Team gehört unter anderem die österreichische Tennis-Legende und ehemalige Weltranglisten-Siebte Barbara Schett, die den Zuschauern mit ihrer langjährigen internationalen Erfahrung fundierte Einblicke bietet.

Als prominenter Neuzugang verstärkt zudem die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber das Vor-Ort-Team, die ab der zweiten Turnierwoche in die Berichterstattung einsteigt.

Die Wimbledon-Siegerin von 2018 freut sich auf den Perspektivenwechsel am Analysetisch. Ebenfalls neu im Team sind der ehemalige Weltranglistenzweite Tommy Haas sowie Patrick Kühnen.

Moderatoren, Kommentatoren und Reporter vor Ort

Eine personelle Veränderung gibt es bei der Moderation: Jonas Friedrich wechselt in die Moderatorenrolle und führt im täglichen Wechsel mit Katharina Kleinfeldt durch das Programm. Gesendet wird dabei direkt aus dem Prime Video Studio mit Blick auf den legendären Centre-Court.

Das Team aus Experten, Kommentatoren und Reportern meldet sich komplett live von der Anlage in London:

  • Weitere Experten: Andrea Petković, Sabine Lisicki, Michael Stich, Mischa Zverev, Dustin Brown, Barbara Rittner, Daniela Hantuchová, Sascha Bajin, Nicola Geuer und Benny Ebrahimzadeh.

  • Kommentatoren: Markus Theil, Marcel Meinert, Jan Platte, Nicola Geuer, Lukas Schönmüller, Markus Zoecke, Hannes Herrmann, Dennis Heinemann, Andreas Thies, Jens Huiber, Markus Goetz und Florian Heer. Sie werden bei ausgewählten Matches von den Experten unterstützt.

  • Reporter vor Ort: Cayana Adjei-Freeman und Moritz Lang

Neben den Live-Matches bietet die Übertragung eine fachkundige Einordnung vor und nach den Spielen, Interviews mit den Akteuren sowie angekündigte Überraschungsgäste im Studio.

Wimbledon

London

Sportreisen Tennis
2 Nächte 29.06.2026 - 01.07.2026

Preis Pro Person: 4899€

Zum Angebot

Mehr zum Thema

Schade! Endstation für Rodionov in zweiter Wimbledon-Qualirunde

Schade! Endstation für Rodionov in zweiter Wimbledon-Qualirunde

Tennis - ATP
6
Mit RG-Finalist: Topbesetzung bei ATP-Turnier in Kitzbühel

Mit RG-Finalist: Topbesetzung bei ATP-Turnier in Kitzbühel

Tennis - ATP
6
Bitter! Grabher scheitert in erster Wimbledon-Quali-Runde

Bitter! Grabher scheitert in erster Wimbledon-Quali-Runde

Tennis - WTA
5
Special Olympics: Die größten Spiele in Österreichs Geschichte

Special Olympics: Die größten Spiele in Österreichs Geschichte

Mehr Sport
Österreich? Spanisches Medium: "Ein unkomplizierter Gegner"

Österreich? Spanisches Medium: "Ein unkomplizierter Gegner"

FIFA WM
Formel 1 in Spielberg: Alle Infos zur idealen Anreise

Formel 1 in Spielberg: Alle Infos zur idealen Anreise

Formel 1
Spiel der Schande 2.0? Das wäre für Algerien "undenkbar"

Spiel der Schande 2.0? Das wäre für Algerien "undenkbar"

FIFA WM
12

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP-Tour WTA Wimbledon