Wimbledon 2026 live: Hier siehst du den Rasen-Klassiker

Für die Analysen und Einschätzungen direkt vom Centre-Court setzt der Streaming-Dienst auf ein großes Aufgebot an ehemaligen Profis.
Zum hochkarätigen Team gehört unter anderem die österreichische Tennis-Legende und ehemalige Weltranglisten-Siebte Barbara Schett, die den Zuschauern mit ihrer langjährigen internationalen Erfahrung fundierte Einblicke bietet.
Als prominenter Neuzugang verstärkt zudem die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber das Vor-Ort-Team, die ab der zweiten Turnierwoche in die Berichterstattung einsteigt.
Die Wimbledon-Siegerin von 2018 freut sich auf den Perspektivenwechsel am Analysetisch. Ebenfalls neu im Team sind der ehemalige Weltranglistenzweite Tommy Haas sowie Patrick Kühnen.
Moderatoren, Kommentatoren und Reporter vor Ort
Eine personelle Veränderung gibt es bei der Moderation: Jonas Friedrich wechselt in die Moderatorenrolle und führt im täglichen Wechsel mit Katharina Kleinfeldt durch das Programm. Gesendet wird dabei direkt aus dem Prime Video Studio mit Blick auf den legendären Centre-Court.
Das Team aus Experten, Kommentatoren und Reportern meldet sich komplett live von der Anlage in London:
Weitere Experten: Andrea Petković, Sabine Lisicki, Michael Stich, Mischa Zverev, Dustin Brown, Barbara Rittner, Daniela Hantuchová, Sascha Bajin, Nicola Geuer und Benny Ebrahimzadeh.
Kommentatoren: Markus Theil, Marcel Meinert, Jan Platte, Nicola Geuer, Lukas Schönmüller, Markus Zoecke, Hannes Herrmann, Dennis Heinemann, Andreas Thies, Jens Huiber, Markus Goetz und Florian Heer. Sie werden bei ausgewählten Matches von den Experten unterstützt.
Reporter vor Ort: Cayana Adjei-Freeman und Moritz Lang
Neben den Live-Matches bietet die Übertragung eine fachkundige Einordnung vor und nach den Spielen, Interviews mit den Akteuren sowie angekündigte Überraschungsgäste im Studio.