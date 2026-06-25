Wimbledon 2026 live: Hier siehst du den Rasen-Klassiker

Das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt steht an: Vom 29. Juni bis zum Finale am 12. Juli wird im All England Lawn Tennis Club in London wieder auf dem berühmten Grün gespielt.

Wer die Ballwechsel beim einzigen Grand-Slam-Turnier auf Rasen live mitverfolgen möchte, findet hier alle Details zur TV- und Livestream-Übertragung in Österreich und Deutschland.

Wimbledon 2026 live im Stream bei Prime Video

Wie schon in den letzten Jahren fungiert Amazon Prime Video als offizielle Heimat für das geschichtsträchtige Turnier in Wimbledon.

Für Prime-Mitglieder entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten für die gesamte Berichterstattung aus London. Der Streaming-Anbieter überträgt die Matches auf bis zu acht Courts parallel, sodass Tennisfans die freie Auswahl haben.

Im Fokus des Interesses stehen dabei die internationalen Topstars sowie die regionalen Publikumslieblinge.

Unter anderem sind die Matches des frisch gekürten Grand-Slam-Siegers Alexander Zverev, der kurz zuvor seinen Triumph in Paris feierte, live auf der Plattform zu sehen.

Eckdaten zur Wimbledon-Übertragung 2026:

Zeitraum: 29. Juni bis 12. Juli 2026

Plattform: Prime Video (in Österreich und Deutschland inkludiert)

Umfang: Live-Übertragungen von bis zu 8 Courts gleichzeitig

Extras: Tägliche Liveshow direkt aus dem Studio vor Ort

Großes Expertenteam mit Barbara Schett und Angelique Kerber