Rekord-Preisgeld: So viel gibt es in Wimbledon 2026

Der All England Lawn Tennis Club dreht kräftig am Geldhahn: Bei den Championships in Wimbledon 2026 wartet auf die Stars ein historischer Rekord-Pot von rund 74,3 Millionen Euro (64,2 Mio. £).

Das bedeutet ein sattes Plus von knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – der größte Sprung in der Geschichte des Rasen-Klassikers.

4 Millionen für den Sieg

Besonders für die Einzel-Champions zahlt sich der Trip nach London richtig aus: Wer die goldene Trophäe bzw. den Profiteller in den Himmel stemmt, kassiert rund 4,17 Millionen Euro (+20 %).

Auch für Verlierer in der ersten Runde gibt es mit ca. 93.000 Euro (+21 %) ein dickes Trostpflaster.