Rekord-Preisgeld: So viel gibt es in Wimbledon 2026

Preisgeld Einzel - Frauen und Männer
Runde
Pfund (£)
Euro (€)*
+ zu 2025
Sieger
3.600.000
4.169.000
20%
Finalist
1.800.000
2.084.000
18%
Halbfinale
900.000
1.042.000
16%
Viertelfinale
480.000
556.000
20%
Achtelfinale
300.000
347.000
25%
3. Runde
185.000
214.000
23%
2. Runde
126.000
146.000
26%
1. Runde
80.000
93.000
21%
Preisgeld Qualifikation - Frauen und Männer
Runde
Pfund (£)
Euro (€)*
+ zu 2025
3. Runde
50.000
58.000
20%
2. Runde
32.000
37.000
23%
1. Runde
20.000
23.000
29%
Doppel - pro Team:
Runde
Pfund (£)
Euro (€)*
+ zu 2025
Sieger
760.000
880.000
12%
Finalist
380.000
440.000
10%
Halbfinale
190.000
220.000
9%
Viertelfinale
95.000
110.000
9%
Achtelfinale
48.000
56.000
10%
2. Runde
29.000
34.000
12%
1. Runde
18.000
21.000
9%
Mixed - je Team
Runde
Pfund (£)
Euro (€)*
+ zu 2025
Sieger
148.000
171.000
10%
Finalist
74.000
86.000
9%
Halbfinale
37.000
43.000
9%
Viertelfinale
19.000
22.000
9%
2. Runde
10.000
12.000
11%
1. Runde
5.200
6.000
16%