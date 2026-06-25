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Rekord-Preisgeld: So viel gibt es in Wimbledon 2026

Rekord-Flut in Wimbledon 2026! Das Preisgeld steigt um fast 20 % auf fast 75 Mio. Euro. So viel cashen die Tennis-Stars im Mekka des Rasensports.

Rekord-Preisgeld: So viel gibt es in Wimbledon 2026 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der All England Lawn Tennis Club dreht kräftig am Geldhahn: Bei den Championships in Wimbledon 2026 wartet auf die Stars ein historischer Rekord-Pot von rund 74,3 Millionen Euro (64,2 Mio. £).

Das bedeutet ein sattes Plus von knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – der größte Sprung in der Geschichte des Rasen-Klassikers.

4 Millionen für den Sieg

Besonders für die Einzel-Champions zahlt sich der Trip nach London richtig aus: Wer die goldene Trophäe bzw. den Profiteller in den Himmel stemmt, kassiert rund 4,17 Millionen Euro (+20 %).

Auch für Verlierer in der ersten Runde gibt es mit ca. 93.000 Euro (+21 %) ein dickes Trostpflaster.

Preisgeld Einzel - Frauen und Männer

Runde

Pfund (£)

Euro (€)*

+ zu 2025

Sieger

3.600.000

4.169.000

20%

Finalist

1.800.000

 2.084.000

18%

Halbfinale

900.000

 1.042.000

16%

Viertelfinale

480.000

556.000

20%

Achtelfinale

300.000

 347.000

25%

3. Runde

185.000

214.000

23%

2. Runde

126.000

 146.000

26%

1. Runde

80.000

93.000

21%

Preisgeld Qualifikation - Frauen und Männer

Runde

Pfund (£)

Euro (€)*

+ zu 2025

3. Runde

50.000

 58.000

20%

2. Runde

32.000

 37.000

23%

1. Runde

20.000

 23.000

29%

Doppel - pro Team:

Runde

Pfund (£)

Euro (€)*

+ zu 2025

Sieger

760.000

 880.000

12%

Finalist

380.000

 440.000

10%

Halbfinale

190.000

 220.000

9%

Viertelfinale

95.000

 110.000

9%

Achtelfinale

48.000

 56.000

10%

2. Runde

29.000

 34.000

12%

1. Runde

18.000

 21.000

9%

Mixed - je Team

Runde

Pfund (£)

Euro (€)*

+ zu 2025

Sieger

148.000

 171.000

10%

Finalist

74.000

 86.000

9%

Halbfinale

37.000

 43.000

9%

Viertelfinale

19.000

 22.000

9%

2. Runde

10.000

 12.000

11%

1. Runde

5.200

 6.000

16%

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