...den freien Tag für die Spieler:

"Wir waren am Strand, haben einen Kaffee getrunken. Diese Tage sind total wichtig, man braucht einen Ausgleich, muss auch ein bisschen wegkommen vom Fußball. Zu 100 Prozent kommt man aber auch nicht vom Fußball weg, man schaut sich schon die anderen Ergebnisse an. Alle haben die Zeit gut genutzt, um sich zu erholen. David Alaba hatte ja gestern Geburtstag, er war bei der Family. Heute Morgen hat es von uns ein Ständchen gegeben und wie immer einen Kuchen."

...die ungewöhnliche Ausgangslage vor dem Algerien-Spiel:

"Natürlich ist das ein Thema, aber bis zum Samstag werden wir eh nicht wissen, wie es aussieht. Für uns zählt, dass wir uns hundertprozentig aufs Spiel konzentrieren, dass wir uns bestmöglich vorbereiten. Wir sind alle Fußballer und haben alle mit diesem Sport begonnen, um zu gewinnen. Unsere Grundeinstellung ist, dass wir Spiele gewinnen wollen. Das steht über allem."

"Klar ist aber auch, wenn es hinten raus vielleicht eng wird und es eine Konstellation gibt, die für beide passt, ist es vielleicht so, dass beide Mannschaften nicht mit offenem Visier spielen, sondern taktisch clever. Das hat dann aber nichts mit einer Schande von Kansas zu tun. Solche Spiele gibt es in der Bundesliga genauso, dass du mit einem Ergebnis zufrieden bist, dir sagst, du nimmst den Punkt einfach mit und dem Gegner geht’s genauso. Ich glaube auch nicht, dass Algerien in die Partie reingeht und auf ein Unentschieden spielt."