Österreichs Nationalteam trifft in der Nacht auf Sonntag im abschließenden WM-Gruppenspiel in Kansas City auf Algerien (ab 4:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Am Donnerstag machten vor dem Abflug nach Missouri alle Kaderspieler das Training im Teamcamp in Santa Barbara mit – bis auf Paul Wanner.

Der fünffache ÖFB-Nationalspieler hatte am Montag gegen Argentinien (0:2) einen Schlag auf die Wade bekommen und war am Donnerstag bei einer MRT-Untersuchung.

"Wir gehen davon aus, dass es nichts Ernstes ist", gab ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel Entwarnung. Die Reise nach Kansas City soll Mittelfeldspieler Wanner auf jeden Fall mit dem Team absolvieren.

Spielmacher gesucht

Wanner übernahm gegen Argentinien die Rolle als offensiver Spielmacher und damit die Position von Christoph Baumgartner, der sich zwei Wochen vor dem Turnierstart eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte.

"Fakt ist, dass uns mit Christoph Baumgartner ein absoluter Schlüsselspieler (für das Turnier) ausgefallen ist", sagte ÖFB-Sportchef Schöttel.

"Aber wir werden auch für dieses Spiel (gegen Algerien) eine Lösung finden", zeigt sich der 59-Jährige zuversichtlich.