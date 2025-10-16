NEWS

Tennis-Weltverband ITF bekommt einen neuen Namen

Ab 2026 wird die Organisation offiziell als "World Tennis" geführt. Das entscheiden die Vertreter der nationalen Verbände auf der Jahresversammlung.

Tennis-Weltverband ITF bekommt einen neuen Namen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Tennis-Weltverband bekommt einen neuen Namen. Ab 2026 wird die bisher als International Tennis Federation (ITF) bekannte Organisation offiziell als "World Tennis" geführt.

Laut einer Mitteilung stimmte eine "überwältigende Mehrheit" der Vertreter der nationalen Verbände auf der Jahresversammlung der ITF für die Umbenennung. Die Organisation wurde 1913 als International Lawn Tennis Federation in Paris gegründet und trägt seit 1977 ihren heutigen Namen.

ITF eine der führenden Institutionen im Welttennis

Die ITF ist neben der ATP (Männer-Tour), der WTA (Frauen-Tour) und den Veranstaltern der vier Grand-Slam-Turniere Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open eine der sieben führenden Institutionen im Welttennis.

Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Organisation der Olympischen Tennisturniere sowie des Davis Cup und des Billie Jean King Cup.

Die größten Tennis-Rivalitäten der Open Era

Iga Swiatek - Aryna Sabalenka (13 Duelle)
John McEnroe - Björn Borg (14 Duelle)

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Ist der nächste Thiem eine Frau?

Ist der nächste Thiem eine Frau?

LAOLA1
6
Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Tennis
13
Hol dir jetzt -20% auf deine Tennis Esports Elite Membership!

Hol dir jetzt -20% auf deine Tennis Esports Elite Membership!

Winzone
Tim Wafler: Mit dem Rennrad durch den HORNBACH Eisenstadt

Tim Wafler: Mit dem Rennrad durch den HORNBACH Eisenstadt

Sport-Mix
1
Von Skoff bis Draper: Die Wien-Sieger seit 1988

Von Skoff bis Draper: Die Wien-Sieger seit 1988

Tennis
1
Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

Tennis
2
Zynismus in der Wüste: Warum der King’s Slam dem Tennis schadet

Zynismus in der Wüste: Warum der King’s Slam dem Tennis schadet

Tennis
7
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ITF