Julia Grabher müht sich im Halbfinale des WTA-Challenger-Turniers in Florianopolis zu einem 3:6,7:6(4),7:6(1)-Sieg gegen die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova (WTA 139.) - und zieht damit ins Endspiel ein.

Zunächst sieht es nicht gut für Grabher aus, den ersten Satz verliert sie nach 44 Minuten und auch im zweiten Satz muss sie früh zweimal ihren eigenen Aufschlag abgeben. Doch Österreichs Nummer eins kämpft sich zurück und erzwingt ein Tie-Break, welches sie für sich entscheiden kann.

Im dritten Satz kommt es dann zu einer richtigen Nervenschlacht. Beide Spielerinnen geben in diesem Satz fünf Mal ihren eigenen Aufschlag ab, ehe es erneut in den Tie-Break geht. Dort holt sich die Dornbirnerin, nach ihrem insgesamt vierten Matchball und knapp über drei Stunden Spielzeit, dann den Sieg.

Grabher wieder Top100-Spielerin

Im Finale kämpft das ÖTV-Ass gegen die Französin Clara Monnet (WTA 205.) um ihren zweiten WTA-Challenger-Titel.

Schon durch den Finaleinzug kehrt Grabher zurück in die Top 100 der Weltrangliste. Ihre bislang beste Platzierung war ein 54. Platz im Juni 2023.