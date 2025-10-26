Lucas Miedler verpasst Titelverteidigung bei Erste Bank Open

Lucas Miedler und Francisco Cabral müssen sich im Endspiel des Doppel-Bewerbs der Erste Bank Open geschlagen geben.

Ihre Gegner, die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool, setzen sich im Finale am Sonntag in zwei Sätzen mit 6:1 und 7:6 (6) durch und dürfen sich Sieger der Erste Bank Open 2025 nennen.

Fehlstart und Comeback

Die Paarung legt einen regelrechten Fehlstart hin. In weniger als 30 Minuten geht der erste Satz glatt mit 1:6 verloren. Doch der österreichische Doppelspezialist und sein Partner fangen sich, halten konstant ihren Aufschlag und kämpfen sich bis ins Tiebreak. Auch dort liefern sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Briten behaupten sich aber letztlich knapp mit 8:6.

Für Miedler klappt es damit knapp nicht mit seinem dritten Doppel-Titel in Wien. 2022 und 2024 gewann er an der Seite von Alexander Erler bereits bei den Erste Bank Open.

Trotz der Niederlage im Finale können Miedler und Carbal mit ihrer Leistung zufrieden sein: Für das Erreichen des Finales gibt es für die Paarung 300 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von fast 90.000 Euro.