Cabral F / Miedler L C/M
Cash J / Glasspool L C/G
Endstand
0:2
1:6 , 6:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Lucas Miedler verpasst Titelverteidigung bei Erste Bank Open

Der Niederösterreicher muss sich gemeinsam mit seinem Partner Farncisco Carbal im Doppel-Endspiel der Wiener Stadthalle geschlagen geben.

Lucas Miedler verpasst Titelverteidigung bei Erste Bank Open Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lucas Miedler und Francisco Cabral müssen sich im Endspiel des Doppel-Bewerbs der Erste Bank Open geschlagen geben.

Ihre Gegner, die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool, setzen sich im Finale am Sonntag in zwei Sätzen mit 6:1 und 7:6 (6) durch und dürfen sich Sieger der Erste Bank Open 2025 nennen.

Fehlstart und Comeback

Die Paarung legt einen regelrechten Fehlstart hin. In weniger als 30 Minuten geht der erste Satz glatt mit 1:6 verloren. Doch der österreichische Doppelspezialist und sein Partner fangen sich, halten konstant ihren Aufschlag und kämpfen sich bis ins Tiebreak. Auch dort liefern sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Briten behaupten sich aber letztlich knapp mit 8:6.

Für Miedler klappt es damit knapp nicht mit seinem dritten Doppel-Titel in Wien. 2022 und 2024 gewann er an der Seite von Alexander Erler bereits bei den Erste Bank Open.

Trotz der Niederlage im Finale können Miedler und Carbal mit ihrer Leistung zufrieden sein: Für das Erreichen des Finales gibt es für die Paarung 300 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von fast 90.000 Euro.

Von Skoff bis Sinner: Alle Wien-Sieger seit 1988

1988 - Horst Skoff (AUT)
1989 - Paul Annacone (USA)

Slideshow starten

38 Bilder

Mehr zum Thema

Lucas Miedler steht bei Erste Bank Open in Wien im Finale

Lucas Miedler steht bei Erste Bank Open in Wien im Finale

Tennis
1
Wien-Finale heute: Jannik Sinner - Alexander Zverev

Wien-Finale heute: Jannik Sinner - Alexander Zverev

Tennis
Zverev folgt Sinner ins Finale der Erste Bank Open

Zverev folgt Sinner ins Finale der Erste Bank Open

Tennis
Finale! Sinner spielt bei den Erste Bank Open um den Titel

Finale! Sinner spielt bei den Erste Bank Open um den Titel

Tennis
1
Von Skoff bis Sinner: Alle Wien-Sieger seit 1988

Von Skoff bis Sinner: Alle Wien-Sieger seit 1988

Tennis
7
Miedler zieht bei den Erste Bank Open ins Doppel-Halbfinale ein

Miedler zieht bei den Erste Bank Open ins Doppel-Halbfinale ein

Tennis - ATP
Grabher kämpft sich in Florianopolis ins Finale

Grabher kämpft sich in Florianopolis ins Finale

Tennis - WTA
3
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Finale Lucas Miedler Erste Bank Open