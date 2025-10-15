Zynismus in der Wüste: Warum der King’s Slam dem Tennis schadet

Sechs Stars, Millionen-Gagen, Glitzerlicht in der Wüste: Der sogenannte "Six King’s Slam" will das Tennis ins nächste "Premium-Zeitalter" führen.

In Wahrheit ist das Event in Saudi-Arabien, das im Vorjahr seine Premiere feierte und am Mittwoch mit zwei Viertelfinal-Spielen beginnt, aber vor allem eines: ein moralisches Problem für den Tennis-Sport!

Während die ATP- und WTA-Spieler über Erschöpfung und Verletzungen klagen, stopfen die größten Namen der Branche noch ein lukratives Schauturnier in einen ohnehin übervollen Kalender.

Und sie tun es in einem Land, das Menschenrechte mit Füßen tritt – aber Milliarden in die Imagepflege steckt.

Wenn Pausen Luxus werden

Dabei plädieren die Top-Spieler schon seit vielen Jahren für weniger Turniere und längere Pausen.

"Der Kalender ist zu eng. Wir spielen zu viel, und irgendwann wird uns das alle kaputtmachen", klagte Carlos Alcaraz gegenüber Reuters bereits im Vorjahr – wenige Wochen vor der Premieren-Auflage des King‘ Slam.

Ähnliche Töne kamen auch bei den Frauen von Iga Swiatek, die das Jahr als "mental zerstörerisch" bezeichnete. Die Profis reisen über elf Monate im Jahr, von Australien bis Nordamerika, von Asien zurück nach Europa – mit kaum Zeit zur Regeneration.