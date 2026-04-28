Schwärzler, Joel Josef SCH
Choinski, Jan CHO
Endstand
1:2
4:6 , 6:4 , 4:6
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Nach hartem Fight! Erstrunden-Aus für Joel Schwärzler

Der ÖTV-Youngster muss beim Challenger-Turnier in Mauthausen früh die Segel streichen. Ein anderer Österreicher setzt sich durch.

Nach hartem Fight! Erstrunden-Aus für Joel Schwärzler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Für Joel Schwärzler endet der Einzelbewerb bei den Danube Upper Austrian Open 2026 bereits in Runde eins.

Der 20-jährige Vorarlberger unterliegt dem auf Nummer vier gesetzten Briten Jan Choinski am Dienstag mit 4:6, 6:4, 4:6.

Über zwei Stunden und 14 Minuten liefert sich die Nummer 172 der Welt einen harten Fight mit dem Briten, muss sich am Ende aber geschlagen geben.

Kopp schaltet Georgier aus

Gänzlich vorbei ist das Turnier für den ÖTV-Youngster damit aber nicht: Im Doppel tritt er gemeinsam mit dem Deutschen Philipp Kohlschreiber an.

Mit Sandro Kopp setzt sich dafür ein anderer Österreicher in Runde eins durch. Der Tiroler (25) besiegt den auf Nummer fünf gesetzten Georgier Nikoloz Basilashvili am Dienstagvormittag mit 6:3, 6:4.

In Runde zwei trifft er nun auf den Spanier David Jorda Sanchis (31/ATP-384.).

Ofner bezwingt ehemalige Nummer drei der Welt

Auch Lukas Neumayer zieht in Runde zwei ein. Der Salzburger schlägt den Vietnamesen Tseng Chun-hsin mit 6:1, 7:5.

In Aix-en-Provence in Frankreich erlebte Sebastian Ofner einen Start nach Maß.

Die Nummer acht des Turniers schaltete den ehemaligen Weltranglistendritten Stan Wawrinka aus der Schweiz mit 6:3,6:4 aus.

In Runde zwei trifft der Steirer auf den an Position 25 gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP-29.).

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