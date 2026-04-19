Rybakina holt erneut Stuttgart-Titel

Die Kasachin Elena Rybakina kann sich im Finale des Porsche Grand Prix mit 7:5, 6:1 gegen die Tschechin Karolina Muchova durchsetzen.

Für sie ist es nach 2024 bereits der zweite Titel an jenem Austragungsort beim WTA-500er-Turnier. Mit den 500 Punkten fürs Ranking schmilzt zudem der Rückstand auf die WTA-Führende Sabalenka. Diese nahm am Turnier in Deutschland nicht teil.

Für den Sieg erhält die 26-Jährige 161.310 Dollar und einen Sportwagen. Es war ihr 13. Triumph insgesamt, der zweite in dieser Saison. Zuvor gewann sie bereits in Melbourne.

In Indian Wells und Miami unterlag Rybakina im Finale beziehungsweise Halbfinale jeweils Sabalenka.