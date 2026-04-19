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Straka geht als Dritter in Schlussrunde bei RBC Heritage

Der Österreicher verbessert sich am Samstag um eine Position.

Straka geht als Dritter in Schlussrunde bei RBC Heritage Foto: © GETTY
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Golfprofi Sepp Straka geht als Dritter in die Schlussrunde des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island/South Carolina.

Der Österreicher spielt am Samstag beim Signature-Event RBC Heritage wie am Vortag eine 67er-Runde (vier unter Par) und verbessert sich um eine Position.

Bei fünf Birdies verzeichnet der 32-jährige Straka nur auf der Bahn zehn ein Bogey, spielt also eine annähernd perfekte Runde.

Gesamt hält er bei 200 Schlägen und damit 13 unter Par. Es führt der Engländer Matt Fitzpatrick mit minus 17 vor dem US-Amerikaner Scottie Scheffler mit minus 14.

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