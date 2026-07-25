Schnaitter J / Wallner M S/W
Miedler L / Polmans M M/P
Endstand
0:2
2:6 , 2:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Miedler holt Doppel-Titel in Kitzbühel

Der Niederösterreicher gewinnt mit seinem australischen Partner Marc Polmans das Doppel-Finale der Generali Open souverän.

Miedler holt Doppel-Titel in Kitzbühel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Rot-weiß-roter Jubel bei den Generali Open 2026 in Kitzbühel! Lucas Miedler und sein Partner Marc Polmans haben den Doppel-Titel in der Gamsstadt gewonnen.

Das an zwei gesetzte österreichisch-australische Duo setzt sich im Endspiel gegen die an Nummer drei gereihten Deutschen Jakob Schnaitter und Mark Wallner nach nur 57 Minuten souverän mit 6:2, 6:2 durch.

Für Miedler ist es sein dritter Doppel-Titel in Kitzbühel: 2021 und 2023 gewann er das Turnier gemeinsam mit Alexander Erler. Es ist zugleich sein insgesamt 13. Tour-Triumph. Auch in Wien hat er schon zwei Mal den Siegerscheck geholt.

Career-High für Miedler

Miedler und Polmans haben damit nach Gstaad in ihren bisher zwei gemeinsamen Turnieren beide Male den Titel geholt.

Sie teilen sich einen Scheck in Höhe von 32.410 Euro und Miedler schiebt sich als 19. erstmals in seiner Karriere in die Top 20 im Doppel-Ranking.

Mehr zum Thema

Finale! Miedler hat Doppel-Titel in Kitzbühel in Reichweite

Finale! Miedler hat Doppel-Titel in Kitzbühel in Reichweite

Tennis
Final-Duell der Generali Open steht fest

Final-Duell der Generali Open steht fest

Tennis
Sinner und Djokovic sagen für Montreal ab - und ernten Kritik

Sinner und Djokovic sagen für Montreal ab - und ernten Kritik

Tennis - ATP
Tennis heute: Lilli Tagger - Barbora Krejcikova um Prag-Finale

Tennis heute: Lilli Tagger - Barbora Krejcikova um Prag-Finale

Tennis - WTA
1
Julia Grabher scheitert in Amstetten

Julia Grabher scheitert in Amstetten

Tennis - WTA
3
Halbfinale erreicht! Lilli Tagger eliminiert Nummer 40 der Welt

Halbfinale erreicht! Lilli Tagger eliminiert Nummer 40 der Welt

Tennis - WTA
20
Bublik steht ohne Mühe im Kitz-Halbfinale

Bublik steht ohne Mühe im Kitz-Halbfinale

Tennis - ATP

Kommentare

Tennis Sport-Mix Kitzbühel Kitzbühel ATP-250 Lucas Miedler