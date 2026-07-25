Miedler holt Doppel-Titel in Kitzbühel

Rot-weiß-roter Jubel bei den Generali Open 2026 in Kitzbühel! Lucas Miedler und sein Partner Marc Polmans haben den Doppel-Titel in der Gamsstadt gewonnen.

Das an zwei gesetzte österreichisch-australische Duo setzt sich im Endspiel gegen die an Nummer drei gereihten Deutschen Jakob Schnaitter und Mark Wallner nach nur 57 Minuten souverän mit 6:2, 6:2 durch.

Für Miedler ist es sein dritter Doppel-Titel in Kitzbühel: 2021 und 2023 gewann er das Turnier gemeinsam mit Alexander Erler. Es ist zugleich sein insgesamt 13. Tour-Triumph. Auch in Wien hat er schon zwei Mal den Siegerscheck geholt.

Career-High für Miedler

Miedler und Polmans haben damit nach Gstaad in ihren bisher zwei gemeinsamen Turnieren beide Male den Titel geholt.

Sie teilen sich einen Scheck in Höhe von 32.410 Euro und Miedler schiebt sich als 19. erstmals in seiner Karriere in die Top 20 im Doppel-Ranking.