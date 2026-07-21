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Ofner scheitert bereits in der ersten Runde von Kitzbühel

Österreichs Nummer eins muss sich dem Slowaken Alex Molcan geschlagen geben.

Ofner scheitert bereits in der ersten Runde von Kitzbühel Foto: © GEPA
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Sebastian Ofner schafft es bei den Generali Open in Kitzbühel nicht über die erste Runde hinaus.

Österreichs Nummer eins muss sich dem Slowaken Alex Molcan (ATP-81.) nach 1:08 Stunden Spielzeit mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Damit ist aus rot-weiß-roter Sicht nur mehr Jurij Rodionov im Turnier vertreten.

Fehlstart von Ofner

Der Steirer legt zu Matchbeginn einen Fehlstart hin. Bei seinem ersten Aufschlagspiel kassiert Ofner bereits eines von zwei Breaks.

Beim Stand von 5:2 gelingt Ofner zwar ein Re-Break, doch der Slowake nutzt nach 33 Minuten seinen zweiten Satzball.

Fehlende Balance

Besonders mit der Rückhand hat der Steirer zu kämpfen. Auch im zweiten Satz passieren ihm einige unerzwungene Fehler. So muss er auch beim Stand von 1:1 früh ein Break hinnehmen.

Schwierigkeiten hat Ofner auch mit dem zweiten Aufschlag. Nur 42 Prozent der Punkte gehen nach einem zweiten Service an den Österreicher. Molcan (ATP-Nr. 81) spielt nicht spektakulär aber stabiler. Molcan verwertet seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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