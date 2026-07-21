Nach ihrem Turniersieg in Kitzbühel gelingt Sinja Kraus auch zum Auftakt des WTA-250-Sandplatzturniers in Hamburg ein Sieg.

Die Wienerin setzt sich gegen die Lettin Darja Semenistaja in drei Sätzen durch und gewinnt 3:6, 6:3, 6:2.

Die aktuelle Nummer 80 der WTA-Weltrangliste aus Österreich verliert den ersten Satz. Im zweiten Satz gelingt es der an Nummer acht gesetzten Österreicherin aber, das Spiel zu drehen. Kraus entscheidet den Satz mit 6:3.

Im dritten Satz zieht die Österreicherin ihrer Konkurrentin mit 5:0 davon und kann den letzten Satz mit 6:2 für sich entscheiden.

Durch den Sieg über die Nummer 109 der Welt schafft Kraus den Sprung ins Achtelfinale der Hamburg Ladies Open. Dort erwartet sie die Siegerin des Duells zwischen Alina Charaeva (ARM/WTA-117.) und Sara Sorribes Tormo (ESP/WTA-212.).