Mit Sebastian Ofner startet am Dienstag der letzte von vier Österreichern in die erste Runde der Generali Open 2026 in Kitzbühel!

Der Steirer bekommt es zum Auftakt des größten Sandplatzturniers Österreichs mit Alex Molcan aus der Slowakei (ATP-81.) zu tun.

Die Partie findet als drittes Spiel des Tages auf dem Center Court statt - ab ca. 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Zuletzt trafen Ofner und Molcan 2023 - ebenfalls in Kitzbühel - aufeinander. Dieses Duell konnte der Slowake in drei Sätzen für sich entscheiden.

Ofner jagt in der Gamsstadt sein bestes Abschneiden seit 2017. Damals raste er bis ins Halbfinale.

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