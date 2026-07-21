Molcan, Alex MOL
Ofner, Sebastian OFN
Heute 13:20 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

Tennis heute: Sebastian Ofner - Alex Molcan in Kitzbühel

Österreichs ehemaliger Top40-Spieler trifft in der ersten Runde der Generali Open auf einen Slowaken. LIVE-Infos:

Tennis heute: Sebastian Ofner - Alex Molcan in Kitzbühel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Sebastian Ofner startet am Dienstag der letzte von vier Österreichern in die erste Runde der Generali Open 2026 in Kitzbühel!

Der Steirer bekommt es zum Auftakt des größten Sandplatzturniers Österreichs mit Alex Molcan aus der Slowakei (ATP-81.) zu tun.

Die Partie findet als drittes Spiel des Tages auf dem Center Court statt - ab ca. 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Zuletzt trafen Ofner und Molcan 2023 - ebenfalls in Kitzbühel - aufeinander. Dieses Duell konnte der Slowake in drei Sätzen für sich entscheiden.

Ofner jagt in der Gamsstadt sein bestes Abschneiden seit 2017. Damals raste er bis ins Halbfinale.

LIVE-Ticker:

Alle Kitzbühel-Turniersieger seit Thomas Muster

1993 - Thomas Muster (AUT)
1994 - Goran Ivanišević (CRO)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Wird in Kitzbühel bald auf Hartplatz gespielt?

Wird in Kitzbühel bald auf Hartplatz gespielt?

Tennis
3
Tennis LIVE: Joel Schwärzler - Jurij Rodionov in Kitzbühel

Tennis LIVE: Joel Schwärzler - Jurij Rodionov in Kitzbühel

Tennis
12
Tennis LIVE: Lukas Neumayer - Yannick Hanfmann in Kitzbühel

Tennis LIVE: Lukas Neumayer - Yannick Hanfmann in Kitzbühel

Tennis
3
Rodionov behält im Österreicher-Duell klar die Oberhand

Rodionov behält im Österreicher-Duell klar die Oberhand

Tennis - ATP
7
Deja vu: Neumayer scheitert in Kitzbühel erneut in 1. Runde

Deja vu: Neumayer scheitert in Kitzbühel erneut in 1. Runde

Tennis - ATP
6
Rodionov schafft Kitz-Quali - trifft zum Auftakt auf Schwärzler

Rodionov schafft Kitz-Quali - trifft zum Auftakt auf Schwärzler

Tennis - ATP
1
Neue WTA-Regel: Geschlechtertest bei Frauen

Neue WTA-Regel: Geschlechtertest bei Frauen

Tennis - WTA

Kommentare

Tennis Sport-Mix Kitzbühel Kitzbühel ATP-250 Sebastian Ofner Alex Molcan