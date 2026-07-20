Los geht's mit den Generali Open 2026 in Kitzbühel!

Vier Österreicher haben es in den Hauptbewerb des größten Sandplatzturniers des Landes geschafft. Den Anfang macht Lukas Neumayer.

Der Salzburger trifft in der ersten Runde des ATP-250-Turniers auf den Deutschen Yannick Hanfmann (zweite Partie des Tages, ab ca. 12:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Neumayer ist klarer Außenseiter in diesem Duell. Sein 34-jähriger Kontrahent aus Deutschland ist die Nummer 52 der ATP-Weltrangliste. Neumayer liegt auf Platz 172.

Bereits im Vorjahr unterlag der Salzburger Hanfmann in der ersten Kitzbühel-Runde glatt in zwei Sätzen.

LIVE-Ticker: