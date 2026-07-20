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Hanfmann, Yannick HAN
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Tennis heute: Lukas Neumayer - Yannick Hanfmann in Kitzbühel

Als erster Österreicher steigt am Montag Lukas Neumayer in den Hauptbewerb der Generali Open 2026 ein. LIVE-Infos:

Tennis heute: Lukas Neumayer - Yannick Hanfmann in Kitzbühel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Los geht's mit den Generali Open 2026 in Kitzbühel!

Vier Österreicher haben es in den Hauptbewerb des größten Sandplatzturniers des Landes geschafft. Den Anfang macht Lukas Neumayer.

Der Salzburger trifft in der ersten Runde des ATP-250-Turniers auf den Deutschen Yannick Hanfmann (zweite Partie des Tages, ab ca. 12:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Neumayer ist klarer Außenseiter in diesem Duell. Sein 34-jähriger Kontrahent aus Deutschland ist die Nummer 52 der ATP-Weltrangliste. Neumayer liegt auf Platz 172.

Bereits im Vorjahr unterlag der Salzburger Hanfmann in der ersten Kitzbühel-Runde glatt in zwei Sätzen.

LIVE-Ticker:

Alle Kitzbühel-Turniersieger seit Thomas Muster

1993 - Thomas Muster (AUT)
1994 - Goran Ivanišević (CRO)

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