Tennis LIVE - Zverev vs. de Jong im Achtelfinale der French Open

Nach dem Aus von Jannik Sinner und Novak Djokovic scheint der Weg zum ersten Grand-Slam-Titel für Alexander Zverev frei. Im heutigen Achtelfinale der French Open trifft der Hamburger auf Jesper de Jong.

Während Zverev den historischen Triumph im Visier hat, fordert ihn der niederländische Überraschungsmann auf dem Court Philippe-Chatrier heraus. LIVE-Ticker>>>

Zverev in der Pole-Position

Die Vorzeichen stehen ideal: Nach dem Aus von Sinner und Djokovic ist Zverev der topgesetzte Spieler im Feld.

Der Traum vom ersten Major-Titel ist für den Hamburger greifbar nah - es wäre die Krönung seiner bisherigen Karriere.

Vorsicht ist geboten, denn Jesper de Jong spielt das Turnier seines Lebens. Der Lucky Loser warf zuletzt Karen Khachanov in fünf Sätzen aus dem Bewerb. Zwar führt Zverev im direkten Vergleich mit 2:0, doch der Niederländer hat an seinem heutigem Geburtstag nichts zu verlieren.

Achtelfinale der French Open - LIVE-Score: