Bitter! Miedler und Erler müssen bei French Open aufgeben

Im Achtelfinale der French Open ist für Lucas Miedler und Alexander Erler Endstation.

Gegen die topgesetzten Marcel Granollers und Horacio Zeballos, die im Vorjahr den Doppel-Bewerb in Roland Garros gewinnen konnten, hielt man im ersten Satz zunächst lange mit.

Erst beim Stand von 4:4 musste das österreichische Duo ein Break hinnehmen, das den entscheidenden Unterschied im ersten Durchgang ausmachte.

Aufgabe im zweiten Satz

Im zweiten Satz brachten zunächst beide Duos ihre Aufschlagspiele durch, ehe Erler und Miedler die Partie verletzungsbedingt aufgeben mussten.

Damit endet der Lauf des österreichischen Doppels in Paris. In der Runde zuvor hatten sie noch mit einem Achtungserfolg aufhorchen lassen, als sie Benjamin Kittay und den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Rajeev Ram nach hartem Kampf mit 7:5, 4:6, 6:4 bezwingen konnten.