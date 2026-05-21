Lukas Neumayer muss sich in der dritten Qualifikationsrunde der French Open dem Portugiesen Jaime Faria (ATP-117) mit 3:6, 6:7(9) geschlagen geben.

Der erste Satz startet für den Salzburger nicht ideal, er muss gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben und liegt mit 0:3 in Rückstand. Bei 1:5 muss er gegen den Satzverlust retournieren.

Dieses Game kann Neumayer für sich entscheiden, das erste Rebreak ist geschafft. Mit eigenem Service verkürzt er auf 3:5. Erneut muss der 23-Jährige gegen den Satzverlust retournieren, diesmal gelingt dies knapp nicht.

Umkämpfter zweiter Satz

Im zweiten Satz bleibt die ersten drei Games alles in der Reihe, im vierten kratzt Neumayer am Break, am Ende bringt der Portugiese sein Service aber durch.

Nach einem ausgeglichenen Spiel geht es spannend weiter, erst im Tiebreak muss sich Neumayer nach einer kämpferischen Leistung in Satz zwei mit 6:7 (9) geschlagen geben.

Der Österreicher verpasst somit den Einzug ins Hauptfeld der French Open, es wäre sein Major-Debüt gewesen.