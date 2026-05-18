Teichmann, Jil TEI
Grabher, Julia GRA
Endstand
2:0
6:4 , 7:6
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Grabher scheitert in erster Rabat-Runde

Für Julia Grabher ist beim WTA-Turnier in Marokko bereits in der ersten Runde Schluss.

Grabher scheitert in erster Rabat-Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher muss eine Erstrundenniederlage beim WTA-250 in Rabat hinnehmen. Die 29-Jährige unterliegt der Schweizerin Jil Teichmann in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (5).

Grabher liegt im ersten Satz bereits mit einem Break vorne, muss im Anschluss aber gleich zweimal ihren Aufschlag abgeben und verliert diesen schlussendlich mit 4:6.

Teichmann holt Sieg im Tie-Break

In Satz zwei entwickelt sich das Spiel endgültig zum Break-Festival: Beide Spielerinnen geben jeweils dreimal ihren Service ab, die Entscheidung fällt im Tie-Break.

Da zieht die Schweizerin, Nummer 207 im WTA-Ranking, auf 5:2 davon, Grabher kommt noch einmal auf 5:5 heran, muss sich aber am Ende mit 7:5 geschlagen geben.

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